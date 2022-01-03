DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,5208%1.18

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

636540฿%0.61951

İmsak Vakti a 06:09
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kurye kendisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Kurye kendisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

kurye kendisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde fabrikaya akşam yemeği getiren kuryenin görevliye ulaşamaması üzerine yapılan aramada gece bekçisi ölü olarak bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Denizli karayolu üzerinde bulunan vinç imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır aynı fabrikada gece bekçiliği yapan 57 yaşındaki İsmail Bilara’ya akşam yemeği için pide getiren kurye, danışma binasının cam bölümüne pideyi koyduktan sonra ustasını arayarak bekçi İsmail Bilara’ya pideyi teslim edemediğini bildirdi. Bunun üzerine yapılan aramalar sonucunda bekçiye ulaşamadığı öğrenildi. Pide salonu sahibinin fabrika sahibini arayarak durumu bildirmesi üzerine, gece bekçisinin danışma binası içinde yerde yatar vaziyette bulunduğu kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, gece bekçisi İsmail Bilara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelenirken Bilara’nın kalp krizi geçirdiği doktor tarafından tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Bilara’nın uzun yıllardır fabrikada gece bekçisi olarak çalıştığı kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Elazığ’da buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 9 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.