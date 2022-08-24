Kurumlar arası futbol turnuvasında yarı final heyecanı

Malatya futbol kamuoyunun yakından tanıdığı, uzun yıllar Malatya futboluna hizmet eden ve 26 Mayıs günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muharrem Zeyno adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında yarı finalistler belli oldu.

MEHMET KIROĞLAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, geçtiğimiz aylarda vefat eden Muharrem Zeyno adına düzenlenen Kurumlar arası Futbol Turnuvası çeyrek final karşılaşmaları oynandı. Yeşiltepe Ampute futbol sahasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: TÜFAD 2-7 İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir 3-2 SGK, Diyanet 2-4 Malatya Jandarma, Malatya Emniyet 6-0 112 Hastane

Bu skorlarla Malatya Emniyet Müdürlüğü, İnönü üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Jandarma yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakaları ise 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

19.00 Malatya Emniyet- İnönü Üniversitesi

20.15 Malatya Büyükşehir-Jandarma