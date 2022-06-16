Kuru Kayısı Rekoltesi Açıklandı!

2022 YILI KAYISI REKOLTESİ BELLİ OLDU

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, 2022 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesini açıkladı. Macit, “2022 yılı ilimiz kayısı rekoltesi yaş olarak tahmini 336 bin 782 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 33 bin 680 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 303 bin 102 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 75 bin 776 ton olarak tahmin edilmektedir” dedi.

Çiftçilerin ve esnafların heyecan ile beklediği kuru kayısı rekoltesi Malatya Valiliği’nde Malatya İl Tarım Orman Müdürü Tahir Macit ve Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda açıklandı. Buna göre dünya kayısı başkenti Malatya’da bu yıl kayısı rekoltesinin 336 bin 782 ton, kuru kayısı rekoltesinin ise 75 bin 766 ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kayısı rekoltesini araştıran komisyon ve paydaşlardan bahseden Macit, “2022 yılı için Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün ( BÜGEM ) talimatları doğrultusunda Komisyon oluşturulmak üzere Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi – Ziraat Fakültesi, Malatya Kaya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Malatya Ticaret Borsası ve Malatya Ticaret Sanayi Odası’ndan temsilci istenmiştir. İlgili kurumlardan gelen temsilciler ile rekolte tespitine esas saha çalışması gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

“REKOLTEDE YÜZDE 10 AZALMA VAR”

Geçen yıla oranla kayısı rekoltesinde düşüş yaşandığını belirten Macit, “Geçen yıla oranla yüzde 10 azalma var. Biliyorsunuz her yıl yaklaşık 90 bin ton civarında ihracatımız oluyor. Bu yılda olmayan kayısıyı satamayacağımıza göre mevcut kayısımız ne kadarsa onu satmayı planlıyoruz. Tabii iç ve dış piyasa dengeleri de var. Her şeyin bir alıcı dengesi var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çevre illerdeki tahmini kuru kayısı rekoltesini de açıklatan İl Müdürü Macit, “Çevre illerden gelen kayısı rekolte tahmin icmaline göre Elazığ 5 bin 662 ton, Kahramanmaraş 2 bin 500 ton ve Sivas bin 672 ton olmak üzere toplamda 9 bin 834 ton kuru kayısı üretimi tahmin edilmiştir” dedi.

ARİTMETİK ORTALAMALAR HESAPLANDI

“İlimiz de kayısı üretimi yapılan 877 bin 908 dekar alanda 2 bin kilometre yol kat edilerek komisyon çalışmaları tamamlanmıştır” diyen Tahir Macit sözlerine şöyle devam etti:

“Kayısı yetiştiriciliği İlimiz ekonomisinde bilinen ve ticarete konu olan en önemli tarımsal ürünümüzdür. İlimizde kayısı ağaçlarında 25 Mart 2022 tarihinde ilk çiçeklenme başlamış hava sıcaklığına ve rakım durumuna göre periyodik olarak devam etmiştir. 13-14 Nisan 2022 tarihinde ilimizde gece meydana gelen zirai dondan ova kesimler ve çukur yerler küçük meyve döneminde olduğundan ağaçlar fazla etkilenmiş olup, rakımı yüksek olan bölgelerde ise fenolojik olarak çiçeklenme başlangıcı kısmen çiçek döneminde olduğundan dolayı lokal alanlarda zarar meydana gelmiştir. Yüksek rakımlı yerlerde Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve tutumunun yoğun, Kaba aşı çeşidinde ise çok seyrek olduğu gözlemlenmiştir. Takip eden süreçte 25-26 Nisan 2022 tarihlerinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle muhtelif bölgelerde meyve dökülmesine, yaralanmaya bağlı kalite kayıpları yaşanması sonucu verim kayıpları oluşmuştur. Tespit Komisyonu tarafından kayısı üretim alanları için doğal afetlerle ilgili riskler bitinceye ve yüksek rakımlardaki kayısı ağaçlarının çiçekleri meyveye dönüşünceye kadar beklendikten sonra komisyon tarafından kayısı ağaçlarının verimi ile ilgili saha çalışmaları da illîmizin rakım ve iklim koşulları baz alınarak yapılmıştır. Komisyon üyeleri birbirinden bağımsız tespite esas notlar almış ve ağaç başı ortalama verim tahmini yapılmıştır. Komisyon üyelerinin belirlemiş olduğu verim tahminlerinin aritmetik ortalamaları hesaplanarak rekolte tahmin çalışmaları tamamlanmıştır.”

Malatya ve çevre illerin kayısı rekoltelerini açıklayan Macit, “İlimiz genelinde heyet olarak yaptığımız çalışmalara göre tahmini kayısı rekoltesi bu değerler üzerinden tespit edilmiştir. Kayısı rekolte tahmini komisyon kararı 10.06.2022 tarihinde alınarak aynı gün ve tarihte Tarım ve Orman Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımız komisyon icmalimizi incelemiş ‘Komisyon Kararı’ ve ‘Rekolte Tahmin İcmali’ yayınlanmak üzere İI Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanması talimatını vermiştir. Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2022 yılı ilimiz kayısı rekoltesi yaş olarak tahmini 336 bin 782 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 33 bin 680 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 303 bin 102 ton ve elde edilecek kuru kayışı miktarı 75 bin 776 ton olarak tahmin edilmektedir. Çevre illerden gelen kayısı rekolte tahmin icmaline göre Elazığ 5 bin 662 ton, Kahramanmaraş 2 bin 500 ton ve Sivas bin 672 ton olmak üzere toplamda 9 bin 834 ton kuru kayısı üretimi tahmin edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

“KAYISI FİYATINI REKOLTE BELİRLEMEZ”

Kayısı rekoltesinde geçen yıla oranla düşüş yaşandığını da ifadelerine ekleyen Macit, “Geçen yıla oranla yüzde 10 azalma var. Biliyorsunuz her yıl yaklaşık 90 bin ton civarında ihracatımız oluyor. Bu yılda olmayan kayısıyı satamayacağımıza göre mevcut kayısımız ne kadarsa onu satmayı planlıyoruz. Tabii iç ve dış piyasa dengeleri de var. Her şeyin bir alıcı dengesi var. Temel ihtiyaçların alımı farklı prestijli ürünün alımı farklıdır. Kayısıda prestijli ürünler arasında yer alıyor dolayısıyla dünya piyasası dengeye oturacaktır. Bizim kayısımız altın bir çeyrek altın bir kayısı ederse dünyada kim yer, kim satar? Bizim ileriki hedefimiz bir milyar dolar hedef, bu yılda 500 milyon dolar beklenti içerisindeyiz. Bizim umudumuz o yönde ama dünya piyasasının da ayrı bir dengesi var. Kayısı fiyatını rekolte belirlemez, bunu dış piyasa belirler. Ümit ediyorum ki dış piyasada iyi alıcı buluruz. Kayısımız ne kadar değerli olursa hepimiz mutlu oluruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu olayının rekolte miktarını etkileyecek kadar zarar yok ama zarar var, en kısa sürede hasar tespiti yapılacak” dedi.