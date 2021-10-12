kuru kayısı i̇hracatında önemli artış

Kuru kayısı ihracatında önemli artış

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2021 yılı Eylül ayı kuru kayısı ihracatı rakamlarını açıkladı. Özcan’ın açıklamasına göre 1-30 Eylül arasında toplamda 10 bin 939 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 42 milyon 259 bin dolar elde edildi. Geçen yılın eylül ayında ise 9 bin 339 ton ihracata karşılık 30 milyon 745 bin dolar gelir elde edilirken, bu yıl eylül ayında ihracattan elde edilen gelir 11 milyon 514 bin dolar arttı.

Malatya kayısısında ihracattan elde edilen gelir artıyor. Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, eylül ayında 10 bin 939 ton Kuru Kayısı ihraç edilerek 42 milyon 259 bin dolar girdi sağlandı. Son 2 yıldır kuru kayısı ihracatında istikrarlı bir dönem yaşandığını belirten Özcan, özellikle Amerika, Çin, Almanya ve Fransa ile gerçekleştirdikleri ihracatın Malatya’nın yüzünü güldürecek boyutlarda olduğunu söyledi.

Dünya kayısı ticaretinin yapıldığı Malatya’da kuru kayısı ihracat rakamları her geçen gün artmaya devam ediyor. Son yıllarda dünyanın en prestijli ürünleri arasında yer alan kuru kayısı, yaklaşıl 115 ülkeye ihraç ediliyor. İhraç edilen ülkelerin başında ABD, Almanya, Fransa ve Çin geliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı İhracatı devam ederken, elde edilen gelirin de her geçen ay arttığını belirtti. Özcan, “Bilindiği üzere 1 Ağustos 2021 itibariyle yeni sezonumuzu açtık. Temmuzun sonunda hasat dönemimiz bitti. Tahmini rekoltelerimiz belirlendi. 1 Ağustos itibariyle de 2021-2022 sezonunu açmış bulunduk. Ağustos ayında 8 bin 239 ton ihraç yaptık 1-30 Eylül arasında da toplamda 10 bin 939 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun 9 bin 642 tonu şeker pare, 537 tonu endüstriyel, 760 tonu da kesilmiş, kesmelik diye tabir ettiğimiz ürün ihraç edilmiş olup, bunun karşılığında da hem ülke hem de Malatya ekonomisine 42 milyon 259 bin dolar elde ettik. Tabii bu çok sevindirici bir rakam, bu rakam hem geçen yıl ihracat rakamlarımızın kısmen önünde hem de gelirimiz geçen yılın önünde. Geçen yılın eylül ayında ise 9 bin 339 ton ihracata karşılık 30 milyon 745 bin dolar gelir elde edilmişti” açıklamasında bulundu.

“115 ÜLKEYE İHRACATIMIZ DEVAM EDİYOR”

115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısının detaylarından bahseden Özcan, “Malatya Kayısı son yıllarda dünyanın en prestijli ürünü haline geldi. Ama burada önemli olan bir şey varsa bu istikrarı devam ettirmektir. İnşallah bunun içinde gayret edeceğiz. Yaklaşık 115 ülkeye ihracatımız devam ediyor. En çok kayısı ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kuru kayısının en fazla ihraç edildiği ülkeler ve gelirlerinden bahsedecek olursak, ABD’ye 45 milyon 864 bin dolarlık 13 bin 167 ton kayısı ihracatı yapıldı. Bu ülkeyi 28 milyon 654 bin dolarlık dış satımla Almanya, 25 milyon 837 bin dolarla Fransa takip etti” diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatın arttığını dile getiren Başkan Özcan, “Ama bu yıl özellikle natürel üründe ülkemizin ve Malatya’mızın yüzünü güldüren, Çin Halk Cumhuriyet’ine yapmış olduğumuz ihracat. Çin’e yapmış olduğumuz ihracat 2020 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran pandemiden dolayı ihracatımızda bir yavaşlama söz konusuydu. Ama 1 Ağustos’tan itibaren Çin’e olan ihracatımızda çok önemli bir artış vardı. Özellikle 2 ayda toplamda bin 450 ton ihracat gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da yaklaşık 4 milyon dolar da gelir elde etmişiz” dedi.

Malatya ve ülke ekonomisine 500 milyon dolar gelir sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özcan, “Başından beri koymuş olduğumuz 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefinden sapmadan yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda Almanya’da arkadaşlarımız fuardalar, bu fuar dünyanın en önemli kuru meyve fuarlarından bir tanesi. Bu fuar Almanya’da ve bir yıl sonra Fransa’da gerçekleşiyor. Pandemiden dolayı bu fuarlar geçen yıl gerçekleştirilememişti. Ama bu yıl arkadaşlarımız Almanya fuarında ithalatçıyla buluştular. Bu fuardan çıkan sonuçları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. İstikrarlı bir şekilde manipüle edilmiş piyasalar değil düzenli ve istikrarlı piyasalarla yolumuza devam edeceğiz. 2021 yılı Eylül ayı ihracat rakamları ülkemizin ve Malatya’nın yüzünü güldürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.