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Kurtarılanların Sayısı 14’e Çıktı

AFAD, Malatya'da çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısının 14’e yükseldiği bilgisini paylaştı.

kurtarılanların sayısı 14’e çıktı
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Kurtarılanların Sayısı 14’e Çıktı

AFAD, Malatya‘da çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısının 14’e yükseldiği bilgisini paylaştı.

AFAD, Malatya İnönü Caddesi’nde çöken 2 katlı binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin de bulunduğu öğrenilirken, enkazda 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

(İHA)

 

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