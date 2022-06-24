KÜRESEL SOYUNDURMA PROJESİ

İslam fıtrat dinidir. Getirdiği bütün ilkeler hayırdır, berekettir, rahmettir, adalettir. Bireyin, ailenin ve toplumun yararınadır. Kişinin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak içindir.

İslamın yasakladığı ve hoş görmediği durumlar ise insanlar için hep zararlıdır. Dünya hayatlarında huzursuzluğa sebep olduğu gibi ahireti de kaybetmeye neden olur.

Müslüman şöyle inanır; nerede bir güzellik, iyilik varsa İslam ona davet etmiş, teşvik etmiş, ona giden yolları kolaylaştırmıştır. Nerede bir kötülük, fuhşiyat varsa da onu yasaklamış, ona götüren yolları da yasaklamıştır.

İslam aynı zamanda gerek erkek olsun gerekse kadın olsun insana değer vermiştir. Onurunu ve iffetini korumasını istemiştir.

İslam’ın kadına verdiği en büyük değerlerden biri de bedenini bir teşhir ve tahrik aracı olmaktan çıkartıp onu adeta bir mücevher gibi, bir yakut gibi koruması, saklaması ve bunu tesettürle taçlandırmasıdır.

Açılıp saçılan, na mahrem gözlerin şehvetini kışkırtan bir kadın değildir İslam’ın önerdiği kadın.

Sözüne, yürüyüşüne, sesine dikkat eden ve bedenini sadece helaline saklayan ve süsleyen bir kadındır İslam’ın önerdiği kadın.

İslam açılıp saçılmayı, kendini deşifre etmeyi ‘cahiliyye adeti’ olarak niteler. Şeytanın kadına kurduğu en büyük tuzaklardan biridir açılıp saçılmak.

Maalesef yaşadığımız bu çağda açılıp saçılmak ‘modernlik’ ve ‘medeniyet’ olarak topluma dayatılmaya çalışılmaktadır.

Daha da korkunç olan devasa tekstil ve giyim firmalarının ağız birliği yapmışçasına ürünlerini tamamen moda ismi altında açık seçikliği teşvik eden ürünleri üretmeleridir.

Bu hususta Mehmet Akbulut’ hocamızın söyledikleri çok manidardır ve toplumdaki bir yarayı ve tehlikeyi bizler belirtmektedir.

Nasıl giyineceğinize karar veren bir üst akıl var galiba. Bunu nereden mi çıkardım? Çünkü elbise almaya girdiğim mağazalarda kendime göre elbise bulmakta zorlanıyorum. Şöyle istersen sıkıntı yok:

İçine birkaç kişinin yardımıyla girebileceğin daracık pantolon. Adına slim fit denilen kolların havada karnını, göbeğini kuzine soba gibi gösteren gömlek. Göbeği açıkta bırakan kelaynak kuşu tarzı oradan buradan yırtılmış, savaştan çıkmış görüntüsü veren güdük elbiseler. Kısacık şortlar…

Şöyle bol bir pantolon, vücudu sarmayan gömlek isteyince başka gezegenden gelmiş gibi bakıyor tezgahtar.

Demek oluyor ki küresel soyundurma aklı nasıl istiyorsa öyle giyiniyor millet. Dindar olsun olmasın hiç fark etmiyor artık.

Bakalım bu işin sonu ne olacak?