Kurbanlıklara talep artıyor

ÇİĞDEM ERHAN

Besiciler ve alıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı Malatya Hayvan Pazarı’nda kurbanlık alımları başladı. Hayvan Pazarı’nda kurbanlık küçükbaş hayvanın fiyatı 2 bin 500, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 45- 50 binden TL’den başlıyor. Kurbanlık fiyatlarının diğer illere göre Malatya’da daha uygun olduğunu dile getiren besiciler, kurbanlıklara taleplerin giderek artığını söylediler.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban telaşı Hayvan Pazarı’nda başladı. Satış ve kesim yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı. Kurbanlıklar şimdiden alıcılarını beklerken, besiciler ise kurbanlık satışlarının iyi olacağından oldukça umutlular. Bu yıl fiyatları neredeyse yüzde 40 artış gösteren kurbanlıklarda en çok talebi küçükbaş hayvanlar görürken, kesimhaneler de ise bu yıl küçükbaşlar 200 lira, büyükbaşlar ise bin 200 liradan kesilecek. Bu yıl kurbanlık alışverişinde sopa ile tokalaşma yerine normal tokalaşma gözlerden kaçmazken, Kurban Bayramı için yıl boyunca besledikleri büyükbaş hayvanlarını Hayvan Pazarı’na getiren besici Niyazi Koca, satışlarının çok iyi olacağını söyledi.

“KURBAN FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI”

11 yıldır besicilik yapan Niyazi Koca, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarında yüzde 40’a yakın bir artış olduğunu dile getirerek, “Küçükbaş hayvanlarımızı besilik olarak il dışına gönderiyoruz, büyükbaş hayvanlarımızı da kurbanlık olarak satıyoruz. Şu an kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla yüzde 30 ila 40 civarında bir yükseliş var. Tabii bayram günü bu fiyatlarda az da olsa bir düşüş yaşanabiliyor. Besiciler olarak bayrama birkaç gün kalıncaya kadar umudumuz var. Bundan 2 yıl öncesinde 7 kişilik bir pay çıkacak büyükbaş hayvanı bin ila 2 bin 500 lira arasında canlı kilosuna göre alabiliyordu. Bu sene en düşük hisse 4,5 ila 5,5 bin arasında. Kurban alırken de dikkate dilmesi gerekiyor. Vatandaşlar kurbanlıklarını güvendikleri ve tanıdıkları kişilerden almaya özen göstersinler” dedi.

DİĞER İLLERDE PAHALI, MALATYA’DA UCUZ!

Koca, Malatya’daki kurbanlık fiyatlarını diğer illerle kıyaslayarak, “Pandemiden önce il dışından daha uygun olmasından dolayı hayvan getiriyorduk ama pandemi sürecinde bu değişti. Pandemiden önce diğer illerdeki hayvanlar daha uygun iken Malatya’da pahalıydı. Şimdi bunun tam tersi oldu. Malatya diğer illere göre hayvancılık açısından ucuzlaştı, diğer iller pahalandı. Hal böyle olunca Malatya’da yetiştirdiğimiz hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlara talepler arttı” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH UMDUĞUMUZ GİBİ BİR BAYRAM GEÇER”

Hayvan Pazarı’nda yavaş yavaş hareketliliğin başladığını belirten Besici Ahmet Polat ise, “Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldı. Biz de hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımızı pazara getirmeye başladık. İnşallah umduğumuz gibi bir bayram geçer çünkü kurbanlık fiyatları geçen seneye oranla biraz arttı. Küçükbaşlarım 2 bin 500 liradan başlıyor. Büyükbaş tosunlar ise kilosuna göre 45-50 bin liradan başlıyor. Yıl boyunca beslediğimiz hayvanlarımızı inşallah satabiliriz de bizde bayramı yaşarız” şeklinde konuştu.

“GEÇEN SENEKİ FİYATLARL A BU YIL Kİ FİYATLAR ARASINDA UÇURUM VAR”

İstanbul’dan Malatya’ya bayram tatili için gelen Osman Hasar isimli vatandaş, Malatya’daki kurbanlık fiyatlarının İstanbul’a göre çok daha uygun olduğunu ve kurbanını Malatya’da kesmeye karar verdiğini ifade ederek, “Kurbanlık fiyatları geçen seneye nazaran çok yüksek. Geçen sene ben kilosunu 28 liraya alırken bu yıl 60 lirayı buluyor. Uçurum var geçen seneki fiyatla bu yıl ki fiyat arasında. İstanbul’dan tatil için geldim buraya. İstanbul’daki kurbanlık fiyatları buraya göre çok daha pahalı. Orası ile burayı kıyasladım ve burada kurban kesmeye karar verdim. Eşim ile küçükbaş hayvan bakmaya geldik. Bayramın birinci veya ikinci günü kurban fiyatları düşebilir o yüzden şimdilik fiyat araştırması yapıyorum. Bakacağız inşallah bütçemize göre güzel bir kurban buluruz inşallah” sözlerini kullandı.

“GÜNDE 250 İLA 300 KURBAN KESİMİ YAPTIK”

Hayvan Pazarı’nda sadece besiciler de değil, pazarda bulunan kesimhanelerde de hazırlıklar başladı. Kurbanlıkların hijyenik ortamda, dini prosedürlere uygun olarak kesim yapılması için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Kasap Cemal Özçelik, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, kurbanlıklarımızda gelmeye başladı. Kesimhanemizde temizlik ve hijyen çalışmalarımızı bitirdik, kesim için gerekli olan aletlerimizi hazırladık. Geçen sene Kurban Bayramı’nda günde 250 ila 300 arasında kurban kesimi yaptık. Tabi günlük bin tane kurban kesmişliğimiz var. Bu yıl kurban fiyatlarından dolayı küçükbaş hayvan kesimlerinin daha çok olacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse bayram namazının ardından kurbanlık kesimlerine başlayacağız” diye konuştu.