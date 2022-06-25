Kurban Bayramı’nda yapılması gerekenleri İl Müftü Yardımcısı anlattı

ÇİĞDEM ERHAN

Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban ibadeti ile ilgili merak edilenleri Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu anlattı. Bekiroğlu, kurban ibadeti için, “Bir sosyal yardımlaşma, maddi durumu iyi olan ve maddi durumu iyi olmayan insanların birbirlerine destek olması noktasında sosyal yönü çok güçlü olan bir ibadettir” dedi.

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı. Sosyal, psikolojik ve dini yönlerin olduğu kurban ibadetinde bilinmesi gerekenleri Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu’na sorduk. Bekiroğlu, Kurban Bayramı’nın önemini, dinimizdeki yerini, kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi merak edilen soruları cevapladı.

Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, Kurban Bayramının, tüm dünya insanlarının kaynaşmasına vesile olan bir ibadet olduğunu söyledi.

“KURBAN BAYRAMININ SOSYAL, PSİKOLOJİK VE DİNİ YÖNLERİ VARDIR”

Kurban ibadeti denildiği zaman toplum içerisinde farklı bakış açılarının olduğunu dile getiren Abdullah Bekiroğlu, “Kurban dediğimiz zaman toplum içerisinde farklı bakış açıları var. Örneğin Ramazan Bayramı sadece bir baklava ve şeker bayramıymış gibi bir algı var. Kurban Bayramına baktığımızda da sadece kurbanların kesildiği, etlerin yenildiği bir bayram olduğu algısı da var. Bazen bunu hiç hoş olmayan bir tavırla ‘et bayramı’ olarak nitelendiriyorlar. Bunlar doğru değildir. Kurbanın bunların ötesinde sosyal, psikolojik ve dini pek çok yönleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız yaklaşık 75 ülkeye kurban bağışı gönderiyor. Bu ülkelerin çoğunluğuna yakını Müslüman ülkeler. Bunların içerisinde de 315 noktaya kurban dağıtımı yapılıyor. Bu her şeyden önce Uluslararası boyutta Müslümanların birbirleri ile diyalogu olan bir konu. Yardımlaşma, maddi durumu iyi olan ve maddi durumu iyi olmayan insanların birbirlerine destek olması noktasında sosyal yönü çok güçlü olan bir ibadettir. Ayrıca, tüm dünya insanlarının kaynaşmasına vesile olan bir ibadettir” dedi.

“CENAB-I ALLAH’A BAĞLILIĞIMIZI KURBAN KESEREK İFADE EDİYORUZ”

Bekiroğlu, “Kurban kelime anlamıyla yakınlaşma anlamına gelir” diyerek kurbanın önemi ve dini dayanağına dair şu bilgileri verdi:

“Kurban kelime anlamıyla yakınlaşma anlamına geliyor. Biz Müslümanlar yüce Allah’a yakınlığımızı ifade etmek için nasıl ki namaz kılıp, oruç tutuyorsak ve bunlara benzer ibadetler yapıyorsak bunlardan bir tanesi de kurban kesmektir. Cenab-ı Allah’a bağlılığımızı kurban keserek ifade ediyoruz çünkü bunu Allah bizden istiyor. Kuran-ı Kerim, Âdem Aleyhisselamın evlatları, Hz. Habil ve Kabil’den bahsederken ‘ Hani onlar bir kurban kestiler de Allah onların birisinden kabul etti, ötekisinden kabul etmedi’ diye buyurulur. Birisini kabul etmemesinin nedeni, kurban ibadetini gönülden yapmamıştı ve değersiz olan şeylerle Cenab-ı Allah’a yakınlığını ve sevgisini ifade etmeye çalışmıştı. Bu yüzden kabul edilmedi. Ama kurbanı kabul olunan Habil, ibadetini sevdiği şeyleri kurban olarak sunarak gönülden vermişti. Dolayısı ile kurban ibadetinde böyle bir şey var. Biz Cenab-ı Allah’a olan bağlılığımızı böyle ifade ediyoruz ve bunu da mal, para bağışlayarak ve beslediğimiz hayvanlardan kurban ederek Cenab-ı Allah’a ibadette bulunuyoruz.”

Kurban kesmenin hükmüne de dair bilgiler veren Bekiroğlu, kurban kesmenin Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde yani Maliki, Hambeli ve Şafide ise sünnet olduğuna dikkat çekti.

“GÜCÜMÜZ VARSA KURBAN KESMEKTE FAYDA VAR”

Kurban kesmek için ilk şartın Müslüman olunması ve ergenlik çağına girilmiş olunması gerektiğini de sözlerine ekleyen Abdullah Bekiroğlu, “Kurban kesenlerin ergenlik çağına girmiş ve Müslüman olması şart. Buna ilaveten bir kimse asli ihtiyaçlarından fazla olarak para olabilir, altın olabilir, döviz vs. gibi mala sahipse, o malın nisap miktarı dediğimiz yani zekâtta kabul edilen ölçünün; 80.18 gram altın değerinde (şu anda yaklaşık 80 bin civarı veya 75 binden yukarı değerde) fazladan bir malı varsa Hanefi mezhebine göre bu kimseye kurban kesmek vaciptir. Fakat toplumumuzda genelde gücü yeten insanlar bu ölçüyü gözetmeden kurban kesmeye çalışıyorlar bu da güzel bir şey, çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘in şöyle bir hadis-i şerifi var ‘Kim kurban bayramında bir maddi genişlik bulur da kurban kesmez ise bizim namazgahımıza yaklaşmasın’ buyuruyor. Yani maddi durumunuz iyi buna rağmen kurban kesmiyorsanız bizden uzak durun anlamında bir ifade kullanıyor Peygamber Efendimiz (S.A.V). Bu itibarla bayram vakti geldiğinde mali gücümüz yerindeyse kurban kesmekte fayda var” şeklinde konuştu.

“İBADETTE MANA, DÜŞÜNCE VE FİKİR OLARAK SAĞLAM OLMASI LAZIM”

Bekiroğlu, kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerekenleri de, “Bir kere biz bir ibadet işliyoruz bu mantığı hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Her ibadette mana, düşünce ve fikir olarak kişinin sağlam olması lazım. ‘Yarabbi sadece senin rızan, hoşnutluğun ve emrin olduğu için bir ibadet yapıyorum bunu kabul eyle’ düşüncesiyle hareket etmemiz lazım. İkinci olarak, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘öldürdüğünüz zaman güzel öldürün, kestiğiniz zaman güzel kesin’ buyuruyor. Burada ‘öldürdüğünüz zaman güzel öldürün’ den kasıt insanlarla savaş halindeyken karşı taraftaki sizi öldürmek istiyorsa siz de kendinizi savunmak için onu öldürmek zorundasınız. Bu durumda onu işkence etmeden, eziyet etmeden öldürmek gerektiğini söylüyor. Kurban için de ‘kestiğiniz zaman güzel kesin’ yani eziyet çektirmeyin diyor. Bununla alakalı dikkat edilmesi gerekenler noktasında şunu söylemek istiyorum; bir kere mümkünse kesilecek hayvanı, varsa diğer hayvanlardan uzak bir yerde kesilmek lazım. Bu hem merhamet açısından hem de olması gereken açısından önemli bir şey. İkincisi ise, kesim yapılacak aletin hayvana eziyet edecek durumda olmaması lazım. Üçüncüsü ise, keserken hayvanın iki şahdamarı ve yemek borusu ile nefes borusunun kesilmesi lazım. Bu konuyu defalarca vaazlarda, bayram namazlarında söylememize rağmen insanlar bunu çok göz ardı ediyorlar. Kesinlikle hayvanın şah damarları yemek ve nefes borusu kesildikten sonra bıçağın arkadaki kemiğe değdirilmemesi lazım. Bu mekruhtur dinen uygun değildir. Bunun sebebi ise hayvana eziyettir. Siz şahdamarını kestiğiniz zaman hayvan hemen ölmez can çekişir. Dolayısı ile kemik kısmına hayvan daha canlı iken bıçağın değdirilmemesi lazım. Hayvan hareketsiz kaldıktan sonra arkadaki omuriliğin kesilmesi lazım yoksa hayvana çok acı verir. Bizim temel amacımız ibadet etmek, bunu yaparken de hayvana eziyet etmemek gerekiyor” sözleriyle sıraladı.

Bekiroğlu, kurban kesme vakitlerini de belirterek, “Hanefi Mezhebine göre, Bayramı namazı kılınacak yerlerde bayram namazı biter bitmez kesim süreci başlar, bayramın 3. Günü akşamına kadar bu süre devam eder. Şafilerde şöyle bir fetva var; kurban bayramın 4. Gününde de kesilebilir. Bayram namazı kılınmayan yerlerse ise sabah namazı vakti girdikten sonra kurban kesilebilir” ifadelerine yer verdi.

“2021 YILINDA 130 ÜLKEDE KURBAN ORGANİZASYONU YAPILDI”

Son olarak kurban bağışının önemine vurgu yapan Abdullah Bekiroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile her yıl vekâletle kurban kesme işini icra ediyor. Geçen yıl yaklaşık 130 ülkede kurban organizasyonu yapılmıştı. Bu yıl 75 ülkeye kurban bağışı organizasyonu yapacağız. Burada vatandaşlarımıza özellikle söylediğimiz şey şu; sizin bütün kurbanlarınızı vekâletle kesmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizim esas düşüncemiz dinin emrettiği şekilde kurban kesilmesidir. Bu konuda en faziletli olan kişinin kendi kurbanını bizzat kesmesidir. Ancak vekâletle kesmek istediğimiz takdirde biz bu konuda en güvenilir kurumlardan bir tanesiyiz. Vekâleten kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız bizi tercih edebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliği ile yapılan kurban organizasyonunda yurt içi 2.250 liraya bir hisse, yurt dışında ise 1.800 lira. Filistin’e özel olarak da 4.250 lira şeklinde alınarak vekâlet usulüne uygun bir şekilde kurban kesimi yapılıyor.”