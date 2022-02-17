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Anasayfa / Asayiş / Kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza

Kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza

kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dronla yapılan uygulamada emniyet kemeri takmadığı ve cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Beyşehir’de, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından bugün Beyşehir-Isparta ve Beyşehir-Konya Karayolu güzergahlarında havadan denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araç hareket halindeyken cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 34 sürücü hakkında trafik cezası uygulandı. Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezaları, kontrol noktalarında bekleyen ekiplerce araçları durdurularak tatbik edildi. 104 aracın kontrol edildiği denetimlerin bundan sonra da devam ettirileceği öğrenildi.

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