Kurallara uymayan 125 araca ceza

Malatya’da yapılan kontrollerde çeşitli ihlallerden 126 araca cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyeti tarafından genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile mevcut olan huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla kent genelinde alınan mevcut tedbirlere ilaveten 800 personel ve 65 motorize ekibin görev aldığı Malatya Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 7 bin 375 şahıs sorgulandı, 2 bin 282 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli ihlallerden 126 araca cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. 6 tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in bizzat yönettiği bildirildiği uygulama sorunsuz olarak sona erdi. (İHA)