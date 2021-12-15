KURAKLIK ALARM VERDİ!

ÇARE SONDAJ KUYUSU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı 3. Birleşimi Belediye Başkanvekili Vahap Erdem Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’nın muhtelif yerlerine 60 adet sondaj kuyusu vurulacağı, bu kuyular için 3 milyon 858 bin 600 lira kredi kullanacağı belirtildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, “Azalan su kaynaklarına alternatif kaynaklar ve alternatif içme suyu temin etmek için o sondajlarla alakalı çalışmalar yaptık” dedi.

YETKİ GÜRKAN’A VERİLDİ

Malatya Su ve Kanalizasyon İşletme İdaresi (MASKİ)Genel Müdürlüğü tarafından, içme suyu sıkıntısını gidermek için Malatya genelinde kuruyan, azalan ve eksilen su kaynaklarına alternatif olarak, 60 adet sondaj kuyusu vurulacak. “Muhtelif Mahallelere Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” kaynak temini ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verildi.

3 MİLYON 858 BİN 600 LİRA KREDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı 3. Birleşimi Başkanvekili Vahap Erdem Başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri arasında yer alan “Muhtelif Mahallelere Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” kaynak temini ile alakalı yetki Belediye Başkanı Gürkan’a verildi. Malatya genelinde açılacak olan kuyular için 3 milyon 858 bin 600 lira kredi kullanılacak.

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı 3. Birleşimi Başkanvekili Vahap Erdem Başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri arasında yer alan “Muhtelif Mahallelere Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” kaynak temini ile alakalı yetki Belediye Başkanı Gürkan’a verildi. Malatya genelinde açılacak olan kuyular için 3 milyon 858 bin 600 lira kredi kullanılacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, içme suyu sıkıntısını gidermek için Malatya genelinde kuruyan, azalan ve eksilen su kaynaklarına alternatif olarak, 60 adet sondaj kuyusu vurulacak. “Muhtelif Mahallelere Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” kaynak temini ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

“Muhtelif Mahallelere Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” kaynak temini ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi: Yönetim Kurulunun 08.12.2021 tarihli ve 2021/42 sayılı toplantısında alınan 196 no.lu kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen;

“Muhtelif Mahalleler Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi” için 3.858.600,00 (üçmilyonsekizyüzelisekiz binaltıyüz lira) TL’lik kredi kullanılması, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi hususunda karara varılmak üzere MASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

Gündem maddesinin okunmasının ardından sondaj kuyularının açılmasıyla alakalı açıklamalarda bulunan MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, “İçinde bulunduğumuz 2021 yılı öncesi 2020 yılında Malatya’da ve Türkiye genelinde yaşanan kuraklığa bağlı olarak, mahallelerimizdeki su kaynaklarında ciddi azalmalar, eksilmemeler oluştu. Azalan bu su kaynaklarına alternatif kaynaklar temin etmek için bir de su konusunda yetersizlik yaşadığımız yerlere de alternatif içme suyu temin etmek için o sondajlarla alakalı çalışmalar yaptık. Alınan bu krediyle bu işlerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

Mişmiş Park içerisinde yer alan ve eskiden restoran olarak kullanılan sosyal tesis, 5 yıllığına Kültür A.Ş’ye devredildi. Karar oy birliğiyle meclisten geçti.

“Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07/12/2021 tarih ve 52110 sayılı yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; mülkiyeti belediyemize ait Battalgazi ilçesi, Orduzu Mahallesi Mişmiş Park içinde yer alan sosyal tesisin (restoran), 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26’ncı maddesine istinaden, yıllık KDV dâhil 5.000,00 TL (BeşbinTürklirası) kira bedeliyle ve kira bedelinin her yıl, yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranında arttırılarak, işletme hakkının 5 (beş) yıl süreyle, Malatya Kültür A.Ş.ye verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”