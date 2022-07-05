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Kupalarını Fahrettin Eserdi verdi

Kupalarını Fahrettin Eserdi verdi
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Kupalarını Fahrettin Eserdi verdi

2021-2022 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası final müsabakasında Samsun Atakumspor’a 2-0 üstünlük sağlayan İstanbul Kurtköyspor, Türkiye birincisi oldu. Müsabakalar sonunda takımlara kupa ve madalyalarını TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi tarafından verildi.

HABER MERKEZİ

U16 Türkiye Şampiyonası, 78 ilden 111 takımın katılımı ile 07 Haziran 2022 tarihinde başladı ve 20 grupta 1. Kademe müsabakaları yapıldı. 1. Kademe müsabakaları sonunda 2. kademeye katılmaya hak kazanan 21 takımın katılımıyla 4 grupta 2. Kademe müsabakaları oynandı.

Final müsabakaları, gruplarda birinci olan Atakum Belediyespor (Samsun), Bağlarbaşıspor (İstanbul), Kurtköyspor  (İstanbul) ve Şanlıurfa Belediyespor (Şanlıurfa) takımlarının katılımı ile 02-03 Temmuz tarihlerinde Kastamonu’da yapıldı.

Kastamonu Gazi Stadı’nda İstanbul Kurtköyspor ile Samsun Atakumspor arasındaki final müsabakası 2-0 İstanbul Kurtköyspor’un galibiyeti ile sonuçlandı. İstanbul Kurtköyspor bu sonuçla Türkiye birincisi olurken, Samsun Atakumspor Türkiye ikincisi oldu.

Müsabakalar sonunda takımlara kupa ve madalyalarını TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi tarafından verildi. Kupa törenine Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Kastamonu Gençlik Spor İl Müdürü Reşat Arsak, Kastamonu ASKF Başkanı Adem Keloğlu katıldı. Müsabakaları spor taban birlikleri yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.

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