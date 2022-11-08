DOLAR

18,6080$% 0.7

EURO

18,6037% 0.36

GRAM ALTIN

999,39%0,44

ÇEYREK ALTIN

1.636,00%-0,18

TAM ALTIN

6.522,00%-0,12

BİTCOİN

367038฿%-4.74969

Akşam Vakti a 17:31
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Kupada kura günü netleşti

Kupada kura günü netleşti

Kupada kura günü netleşti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kupada kura günü netleşti

MURAT İPEKTEN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 11 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekim töreni A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. Eleme turunu geçecek 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatyalılar TOGG hakkında ne düşünüyor?

HIZLI YORUM YAP