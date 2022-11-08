Kupada kura günü netleşti

MURAT İPEKTEN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 11 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekim töreni A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. Eleme turunu geçecek 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.