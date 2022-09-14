Kupada kura çekimi 16 Eylül’de

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MEHMET KIROĞLAN
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, 16 Eylül Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 11.30’da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
2. eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.
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