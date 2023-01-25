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Kupada eşleşmeler belli oldu

Kupada eşleşmeler belli oldu
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Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. Kurada çeyrek final eşleşmeleri Galatasaray – Başakşehir, Fenerbahçe – Kayserispor ve Trabzonspor – Ankaragücü şeklinde oldu.

HABER MERKEZİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Çeyrek finalde yer alan takımlar tek maç eleme sistemine göre 28 Şubat – 1, 2 Mart tarihlerinde karşılaşacak. Yarı finale kalan takımlar ise çift maç eleme sistemine göre 4, 5 veya 6 Nisan ilk maç 25, 26 veya 27 Nisan ikinci maç olmak üzere mücadele edecekler.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Çeyrek final
Fenerbahçe – Kayserispor
Sivasspor – Gaziantep FK
Ankaragücü -Trabzonspor
Galatasaray – Başakşehir

Yarı final
Fenerbahçe – Kayserispor x Sivasspor – Gaziantep FK
Ankaragücü – Trabzonspor x Galatasaray – Başakşehir

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