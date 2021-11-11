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Kumarcılara suçüstü

Malatya’da kumar oynayan 5 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. 900 TL muhafaza altına alındı. Şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.

kumarcılara suçüstü
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Kumarcılara Suçüstü

Malatya’da kumar oynayan 5 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. 900 TL muhafaza altına alındı. Şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Halfettin Mahallesi’nde bir kıraathanede polis tarafından yapılan kontrollerde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar parası olduğu anlaşılan 900 TL muhafaza altına alındı. Şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.
İşletmeci hakkında adli tahkikata başlatıldığı kaydedildi.

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(İHA)

 

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