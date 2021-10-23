KULÜPTE MEYDANA GELEN TUHAFLIK

Uzun bir zamandan beri şehrimizin spor kimliğini ve sportif faaliyetleri ile ilgili hafızasını diri tutmaya yönelik büyük bir mücadele içindeyiz. Kimi zaman bu ilga karşısında zarar görmüş olsak bile, kimi zaman vicdani bir sorumluluk dahilinde hareket kabiliyetimiz “olumlu” sonuçlar şeklinde bize geri dönüş yapmıştır. Tüm bir Malatya’yı temsil eden şehrimizin futbol takımını yaptığı yanlışlar, cevaplayamadığı sorular, gizleyemediği sırlar, açıklayamadığı tuhaflıklar hep gündem olan konular üzerinden naçizane fikrimizi beyan ettiğimiz doğru.

Lakin bunlardan “bir tane daha” diyebileceğimiz yine bir tuhaflığı yazımının sonunda paylaşacağım siz değerli YMS taraftarlarıyla.

Vazifemi 1996 yılında yaptıktan sonra sürekli iletişim halinde bulunduğum o dönem arkadaşlar ile İstanbul’da ara ara görüşüyoruz. Samimi dostluklar elbette devam ediyor. Yani, makam mevki sahibi olmuş insanlara ayrı bir tavır sergilemiyoruz. Neysek o! Sürekli dirsek temasında değiliz. Ne hikmetse bizim memlekette vaziyet bu şekilde yürümüyor.

Yıllar önce selamı sabahı kesmiş iletişimi koparan makam mevki sahibi biri ansızın karşınıza çıkıyor ve siz bu kişiye ayrı bir ilgi gösterip bilgi ve birikimlerinden faydalanıp kullanmanız gayet doğal. Ancak kişisel husumetli olduklarınız ile ilgili sorunlarınızı paylaşmayınız. Kiminle ne sorunlarınız varsa bunu makam mevki sahibi olan arkadaşınızı alet etmeyin. Bırakın herkes işini yapsın. Yine haddimi aşıyorum sanıyorum… Yani siz eleştiri yaparken iyi, ben sizi eleştirdiğimde haddimi aşıyorum öyle mi?

Adana Demirspor karşısında alınan galibiyet elbette önemli ancak taraftarların tribünlere çekmenin yolu sosyal medya hesaplarından çağrılar yapılarak olmayacak.

Çünkü taraftarlar kırgın, maça sürekli gelenler hatırlar kulüp başkanı Adil Gevrek süper Lig’in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor’la 1-1 berabere biten mücadelenin ardından taraftarlara saldırması hafızalardaki yerini koruyor. ( 7 Mart 2020 )

Aradan yıllar geçti kimse çıkıp özür dilemedi. Sonra kulübe getirilen sportif direktör ile taraftarlar arasında tatsız olaylar ve küfürleşmeler oldu. Taraftarların tepkisine duyarsız kalmayan başkan locasından çıkıp tribünleri sakinleştirmeye çalışırken verdiği sözü hatırlatayım.

“Bugünden itibaren teknik direktör İrfan Buz ve Sportif direktör bu şehri terk edecek, size söz veriyorum!” dedi.

Bunu tribünlerden herkes duydu. Sonuç İrfan hocayı gönderdi ama sportif direktörü gönderemedi. Sadece taraftarların gazını aldı.

Tribünlerde bu olaylar olurken tesislerden gelen bir ihbarı değerlendirip araştırmaya başladım. Geçen sezon formamızı terleten Fofana’nın kredi kartını ele geçirip kullanan bir personelin ismini verdiler bana. Bu isim şuan mesaisine devam ediyor üstelik. Fofana ile iletişimi koparmamıştım ve Whatsapp üzerinden kendisine bu olayı sordum. Okudu cevap yazmadı sonra ısrar edince bu konu hakkında “konuşmak istemiyorum” dedi. Yani olayı doğruladı. Çalışanın işinden olmaması için şikayetçi olmamış. Kulüp zarar görmesin diye üzerini örtenlerle ağız birliği yaptılar.

Kulüp başkanı ve yöneticilerine küfür eden şorikli orda çalışmaya devam edebiliyorsa, kulüp içinde futbolcular ile birlikte iç içe yaşayan birinin habersiz kredi kartını kullanan personeli de çalıştırmaya devam etmesi de çok normaldir.

Şimdi sormak isterim sizlere. Gerçekten tuhaf değil mi? Ya da bu işte bir tuhaflık yok mu size göre. Takdiri elbet sizlere bırakıyorum.