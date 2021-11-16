KULÜP BATTI BATIYOR!

Kulüp battı. Daha ne dosyalar gelecek bekleyip görün. Israrla Yeni Malatyaspor kötü yönetiliyor derken işte bunları işaret etmiştik.

UEFA dosyaları hala gelmedi. TFF dosyaları Mustafa Akbaş sonrası yakında vizyona girecek. Lukoki alacağı olan 220 bin avroyu istemiş, verilmeyince haklı olarak UEFA’ya başvurmuş. Fatura Adil Gevrek ve yönetimine değil tüm Malatya’ya kesilmiş.

İşte sayın vekillerimize sözlü ve yazılı olarak söylediğimiz aslında buydu. Ancak hiç birisi bizleri kayda değer bulmadığı gibi bu işin aslı astarını hiç ama hiç araştırma gereği duymadılar.

Sezon başı yapılan toplantı sonrası Adil Gevrek bir reaksiyon yaparak sözüm ona siyasileri ve iş insanlarını susturmak amacı ile İzzet Erdoğan restini karşılarına çıkartarak hepsine hem göz dağı verdi, hem de hepsinin sesini kesmiş oldu.

Adamın makam ile alakası aslında benim köydeki akrabalarımla yakınlığım kadar dahi değil.

Ancak makamın ismini ve mevkiini kullanarak Yeni Malatyaspor’a sportif direktör olması aslında Adil Gevrek’in sivri zekasından öte değil.

Başkan gerçekten ne zaman blöf yapacağını ve ne zaman rest çekeceğini bir poker ustası gibi yıllardır yapıyor ve her zamanda sizlere yutturuyor sayın vekiller.

Ben yutmam ve benim gibi düşünenler hiçbir zaman yutmadılar. Sizin sesinizi kesebilirler ancak beni siz değil hiç kimse susturamaz.

Çünkü haklıyım ve bugün gelinen iflas durumun sorumlusu ben değil maalesef silersiniz.

İnanın ortada dolaşan ortaklar ve beraber iş yapıyor söylentilerine hiçbir zaman takılmadım.

Ancak midem bulanmıyor değil. Yahu yangın çıkmış ve her taraf kül olmuş hala yangına neden müdahale etmiyorsunuz demezler mi?

Kıymetli yandaşlara ve kalemşorlara iki sözüm var ne oldu. Mustafa Akbaş ve Lukoki daha başlangıç daha ne dosyalar gelecek.

Öyle kuru kuruya insanların arkasında gitmenizin amacını ben biliyorum da saf ve temiz taraftarımız bilmiyor.

Bakın sayın yetkililer ve vekillerimiz bu yangın her tarafı sarmadan müdahale edin yoksa yangın sizlere de sıçraya bilir demedi demeyin.