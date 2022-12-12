KULÜBÜ KAYYUMA DEVREDİN!

Biz Malatyalılar şunu istiyoruz;

Şayet bu şehrin siyasileri zamanındaki başkana “artık bırak git” dediyse ki dediler,

Bu talebe karşı “ben geçmişten ders aldım” deyip hata üstüne hata yaparak istifa taleplerini umursamadıysa…

Bütün kaynak kapıları kapanmasına rağmen transfer yapıp kulübü iyice borca soktuysa…

‘Kimseden destek istemiyorum’ deyip zora girince Antalya’da takımı toplayıp şehri Türk spor kamuoyuna şikayet ettiyse…

“Para yok, pul yok” deyip takımı özel uçakla deplasmana götürdüyse…

Para eden oyuncuları satıp bonservis bedellerinin nereye gittiğini açıklayamıyorsa…

Bir kulüpte başkan servetine servet katıp zenginleşirken yönettiği kulüp borç batağına girdiyse…

Ve onca olandan sonra Malatya’daki bazı sözde gazeteciler at gözlüğü takıp bu şahsın arkasında durduysa…

O zaman biz Malatyalılar adalet istiyoruz.

Suçlu çıksın Türk yargısının karşısına hesap versin..

Haklı ise haklılığını kanıtlasın.

Kulübün borcu suçlunun servetinden tahsil edilsin.

İşte o zaman bu memleket takımına sahip çıkar ve layık olduğu yere gelir.

Samsun maçına gelecek olursak…

Haftalardır söylüyorum bu gençler ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar.

Her türlü imkansızlığa rağmen bu takım istese bu ligde kalır.

Yeter ki camia arkasında dursun.

Mevcut yönetimin ekonomik olarak dar boğazda olduğu söyleniyor.

O zaman şehrin ileri gelenleri toplanıp bir çözüm üretmesi gerekiyor.

Söylendiği gibi belli bir rakam ile transfer tahtası açılacak ise güçlü sponsorlar ile bu sorun çözülür.

Mevcut yönetim bunu yapamıyorsa belediye ve valilik kontrolünde güvenilir bir yönetim kurulsun.

Çalmayan çırpmayan yöneticiler olduğu sürece sponsorda bulunur kaynakta…

İyi hafta sonları diliyorum…