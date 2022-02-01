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Anasayfa / Asayiş / Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu
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KOCAELİ(İHA) – Körfez ilçesinde bulunan boş binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı binanın giriş katında bulunan dükkanın içindeki çöpler yandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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