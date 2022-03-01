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Anasayfa / Asayiş / Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7’ye yükseldi

Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7’ye yükseldi

küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7’ye yükseldi
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Küçükçekmece’de yaşanan silahlı saldırıda yaralananların sayısı 7’ye yükseldi. Yaralılardan biri olan 19 yaşındaki S.G’. ninde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay saat 23.45’te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı önünde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kuaför dükkanı araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

7 kişi yaralandı

Bu esnada içeride bulunan çok sayıda kişinin vücutlarının farklı yerlerine kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

19 yaşındaki gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre yaralanan 7 kişiden 1’olan 19 yaşındaki S.G’ninde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kuaför ve çevresinde geniş çaplı inceleme

Olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarının araç ile yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği kuaför dükkanı ve çevresinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

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