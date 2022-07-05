Krizi çözse çözse Vali Hulusi Şahin Çözer!

Yeni Malatyaspor için umutlar tükeniyor!

Yönetim belirsizliği gölgesinde sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor’da yönetime başkan adaylarının çıkmaması sarı kırmızılı kulübü karanlığa sürüklüyor. Futbol kamuoyunda akıbeti efsane Malatyaspor gibi olmasından endişe duyulan Yeni Malatyaspor’un kurtarılması için, Vali Hulusi Şahin’in öncü olması isteniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alacak olan sarı kırmızılı kulüpte 17 Temmuz’da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar yönetime kimin aday olacağı merakla beklenirken, teknik heyet ve futbolcular çalışmalarını belirsiz bir ortamda sürdürüyor. Transfer yasağı yüzünden kadrosuna henüz takviye yapmayan Malatya ekibi yeni sezona şimdilik gençlerle hazırlanıyor. Teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde günde çift idman yapan sarı kırmızılılar perşembe gününe kadar hazırlıklarına devam edecek. Cuma gününden Kurban Bayramı sonuna kadar izinli sayılacak olan futbolcular bayram dönüşünde tekrar Malatya’da bir araya gelerek hazırlıklarına devam edecek. Yeni Malatyaspor’da daha önce Cihat Arslan tarafından belirlenen kamp programı yönetim belirsizliğinden dolayı iptal edilirken, takımdaki oyuncuları ve teknik heyetin durumu bayram sonrası netleşmesi bekleniyor. Bayramın ardından kulüpteki belirsiz ortamın sürmesi halinde başta Cihat Arslan olmak üzere genç oyuncuların da kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Malatyaspor’da kulüp müdürü Selçuk Günaydın dışında muhatap alacak hiçbir yöneticinin bulunmazken, Her an transfer yasağının gelme riskiyle karşı karşıya olan sarı kırmızı kulübün mevcut kadroyla sezonun sonunu getirmesi mümkün görünmüyor. Takviye yapamaması halinde güçlü rakiplerine direnmesi mümkün olmayan Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’de averaj takımı olmasından endişe duyuluyor.

VALİ ŞAHİN’İN ÖNCÜ OLMASI BEKLENİYOR

8 yıllık Adil Gevrek yönetiminin sarı kırmızılı kulübü içinden çıkılamaz borç batağına sürükledikten sonra kimsenin başkan olmaya yanaşmaması yönetim krizini iyice derinleştiriyor. Geleceği karanlık olan Yeni Malatyaspor’un kurtarılması için şehri yöneten isimlerin bu işe öncülük etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılı kulüpte şu an hali hazırda acil şekilde 50-60 milyon TL ile paraya ihtiyaç duyulurken, gereken paranın bulunmaması halinde Doğu Anadolu ekibinin TFF 1. Lig’de sezonu tamamlaması zor görünüyor. Öte yandan Malatya futbol kamuoyu 17 Temmuz’da yapılacak kongrede güçlü bir yönetim oluşturulması için Malatya Valisi Hulusi Şahin’in devreye girmesini bekliyor. Daha önceki görev yerinde verdiği desteklerle Batman Belediyespor’un başarısında büyük rol oynayan Vali Şahin’i Yeni Malatyaspor’un kurtarılması için göreve çağıran Malatyalılar, siyasiler ile iş adamlarını sarı kırmızılı kulüp çatısı altında bir araya gelmeleri için Vali Hulusi Şahin’in öncülük etmesini istiyor.

BORÇLARI TEMİZLEDİ 2. LİG’E TAŞIDI!

Batman Valisi olarak görev yaptığı dönem içerisinde şehrin futbol sevgisini yakından takip eden ve Batman Petrolspor’a büyük destekler veren Hulusi Şahin, 62 yıllık Batman ekibini ayağa kaldırarak 16 yıl sonra 2. Lig hayalini gerçekleştirdi. 2018 yılında atandığı Batman’da yönetimi istifa eden, borç batağına saplanan ve ligde küme düşmemeye oynayan kulübün anahtarını eline alan Vali Şahin, ilk iş olarak takımı ligde tuttu ve borçları temizledi. İkinci hamle olarak şehrin mülki amirleriyle görüşerek destek toplayan Vali Şahin, 600 bin nüfuslu Batman’ı görev süresinin son yılında 2. Lig’e taşıdı.