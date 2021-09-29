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Kritik Maçta Kaptan Yok!

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da hedef lige verilecek milli araya 3 puanla girmek. Üst üste alınan mağlubiyetlerle puan sıralamasında ateş hattına kadar gerileyen sarı kırmızılılarda tüm planlar Akdeniz ekibi karşısında galibiyet üzerine kuruluyor.

kritik maçta kaptan yok!
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 8.haftasında 3 Ekim Pazar günü saat 13.30’da evinde Hatayspor’u konuk edecek. Lig tarihinde geride kalan haftalarda kalesinde en çok gol gördüğü sezonu yaşayan sarı kırmızılı ekipte alınan kötü sonuçlar takım içerisinde moralleri bozsa da Hatayspor karşısında alınacak 3 puan bir nebzede olsa alt sıralardan kurtulmak için avantaj sağlayacak. Akdeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör İrfan Buz yönetimde sürdüren Yeni Malatyaspor’da tüm planlar zorlu maçtan galip gelerek lige verilecek milli araya 3 puanla girmek üzerine yapılıyor. Sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik patron İrfan Buz oyuncularıyla 15 dakika süren bir toplantı yaparak, futbolcularından ileriye bakmalarını ve sadece Hatayspor maçına konsantre olmalarını istediği öğrenildi. Ligin henüz başı sayılabilecek haftalarda olduklarını söyleyen Buz’un, takıma sonradan katılan oyuncuların yaşadığı uyum süreci gibi bahanelerin artık ortadan kalmasını istediği bildirildi. Toplantı sonrası antrenman sahasına geçen futbolcular burada yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çeşitli pas çalışmalarıyla devam ederken oyuncuların isteksiz ve moralsiz oldukları gözlemlendi.

Öte yandan kart cezalısı futbolcunun bulunmadığı Doğu Anadolu ekibinde Antalya maçında oyundan alınan kaptan Adem Büyük’ün bacağındaki ağrıları yüzünden tedbir amaçlı Hatayspor karşılaşmasında oynatılmayacağı açıklanırken, Kubilay Kanatsızkuş’un da sakatlığı nedeniyle Pazar günü forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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