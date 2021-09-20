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Kritik Maçı Erkan Özdamar Yönetecek

Süper Ligin 6.haftasında yarın akşam 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

kritik maçı erkan özdamar yönetecek
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Lig’de 5 haftada 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor’u konuk edecek.

İki takımın için son derece kritik bir öneme sahip olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelede Yiğit Arslan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Süper Lig’de 6.hafta karşılaşmaları ve bu karşılaşmaları yönetecek olan hakemler şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Rizespor-Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe-Hatayspor: Suat Arslanboğa

20.00 Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Eylül Perşembe

17.00 Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe-Giresunspor: Cüneyt Çakır

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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