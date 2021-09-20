kritik maçı erkan özdamar yönetecek

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Lig’de 5 haftada 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor’u konuk edecek.
İki takımın için son derece kritik bir öneme sahip olan karşılaşmayı Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelede Yiğit Arslan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Süper Lig’de 6.hafta karşılaşmaları ve bu karşılaşmaları yönetecek olan hakemler şöyle:
21 Eylül Salı
17.00 Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Rizespor-Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe-Hatayspor: Suat Arslanboğa
20.00 Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Eylül Perşembe
17.00 Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe-Giresunspor: Cüneyt Çakır
ÖMER ALİ DELİBAŞ
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