Kritik maç öncesi moral yemeği

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, düzenlenen akşam yemeği programında teknik heyetimiz ve futbolcularla bir araya geldi. Kent merkezinde bulunan bir otelde verilen yemeğe kulüp başkanı Ahmet Yaman, kulüp yöneticileri, personeller, teknik direktör Hasan Özer ve yardımcıları ile futbolcular katıldı. Cumartesi günü oynanacak Ankara Keçiörengücü maçı öncesi takımdaki dayanışmanın artırılması ve futbolculara moral olması niteliğindeki yemekte konuşan Ahmet Yaman, iç sahadaki şanssızlığı Keçiörengücü maçında kırmaları gerektiğini belirterek takımın ligdeki kötü gidişata son vereceklerine inandığını söyledi.