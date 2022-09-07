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Anasayfa / Gündem / Kredi kullanma yetkisi verildi

Kredi kullanma yetkisi verildi

Kredi kullanma yetkisi verildi
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Kredi kullanma yetkisi verildi

 

Battalgazi Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı tamamlandı.  Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yapılan toplantıda Başkan Güder’e yol ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanma yetkisi verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı ikinci birleşimi Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirildi. Toplamda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda yol ve asfalt işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanması için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verildi. Başkan Güder,  “2 ay içerisinde yaklaşık 60 km ikinci sathi kaplama, 40 km ise birinci sathi kaplama yaptık. Bundan sonrada yapmaya inşallah devam edeceğiz. Biliyorsunuz bitüm fiyatlarında ciddi oranda artış oldu. Dolayısıyla bu şuan hizmeti götürebilmemiz için düşük faizli İller Bankası’ndan kredi taleplerimiz oluyor. Bunun için de meclisin yetkisi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını 3 Ekim Pazartesi günü saat: 15.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek. (Bülten)

 

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