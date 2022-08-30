KREDİ DERECELENDİRMESİ

Borçlananlara algılanan kalitelerine göre not verilmektedir. Kalite kavramı borçluya duyulan güvenle doğrudan ilişkilidir. Verilen nota göre, borçlanma maliyeti de artar.

Borç verenler, zamanı geldiğinde faizin ve ana paranın ödenmesini isterler. Alınan bir kredinin geri ödenmemesi ihtimaline karşılık not verilir. Borçlunun borcunu faizi ile birlikte zamanında ödemesi halinde alabileceği en yüksek not AAA +’dır. Bunun anlamı, borcun faizi ile birlikte ödenmesinde veya taahhüdün yerine getirilmesinde hiçbir tereddüdün olmaması halidir. Derecelendirmenin en sonunda ise D notu yer almaktadır. Bunun anlamı geçmişte geri ödemenin yapılmadığı ve tekrarlanabilir olması halidir.

On tane derece bulunmaktadır. En dipte ayrıca, derecelendirilmemiş ve analistlerin dikkatini çekmeyecek borçlanmalardır. Derecelendirmenin her bir kategorisi kendi arasında da bölümlere ayrılmaktadır.

Kredi derecelendirmeleri, bağımsız derecelendirme kuruluşları (Moody’s, Standard And Poor’s ve Fitch gibi) devletlere ve şirketlere verilir.

Riskler hakkında bilgi veren notlar ikiye ayrılmaktadır. Yatırım notları ve Yatırım dışı notlar. Yatırım dışı notlar değersiz kalemlere verilmektedir. Bu tür borçlara “çöp” de denilmektedir.

Bazı yatırımcılar, özellikle düşük notlu veya hiç not verilmemiş borçların peşindedirler. Çünkü, bunların çok yüksek faiz oranları son derecede cazip olmaktadır.

Derecelendirme kuruluşlarıhizmetleri karşılığında, notunu öğrenmek isteyen alıcıdan veya notla ilgili kredi raporlarını takip edenlerden ücret almaktadırlar.

Derecelendirme notları şöyledir;

AAA (+,-) Güvenli, istikrarlı, kaliteli devletler veya firmalar.

AA (+,-) Riskli ama kaliteli devletler veya firmalar.

A (+,-) Finansı ekonomik duruma bağlı devletler veya firmalar.

BBB (+,-) Makul yatırım dışı notlar, orta sınıf devletler veya firmalar.

BB (+,-) Ekonomideki değişikliklere daha duyarlı devletler ve firmalar.

B (+,-) Finansal durumu gözle görülecek kadar değişken.

CCC (+,-) Kırılgan, taahhütlerini yerine getirmesi ekonominin iyi olmasına

bağlı olan devletler veya firmalar.

CC (+,-) Oldukça kırılgan ve spekülatif devletler ve firmalar.

C (+,-) İflasın eşiğinde olan, çok çok kırılgan ama taahhütlerini yerine

getiren devletler ve firmalar.

D (+,-) Taahhütlerini yerine getirememiş ve ileride de muhtemel

yerine getiremeyecek devletler ve firmalar.

NR Derecelendirilmemişler.