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Kraliçe II. Elizabeth’in güvenliği için Windsor Kalesi uçuşa yasak bölge ilan edildi

kraliçe ii. elizabeth’in güvenliği için windsor kalesi uçuşa yasak bölge ilan edildi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ikamet ettiği Windsor Kalesi’nin hava sahası, güvenlik nedeniyle 27 Ocak’tan itibaren uçuşa yasak bölge ilan edildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in resmi ikametgah adresi olan Windsor Kalesi, güvenlik endişeleri nedeniyle uçuşa yasak bölge haline getirilecek. Güvenlik önlemi kararı, geçtiğimiz sene aralık ayında silahlı bir saldırganın Windsor Kalesi arazisine girerek kraliçenin güvenliğine tehdit oluşturmasının ardından alındı. Haberlerde, 27 Ocak’tan itibaren Windsor Kalesi’nin üzerinde 2 bin 500 fit yükseklikten uçakların ve insansız hava araçlarının uçmasının yasaklanacağı belirtildi. Alınan güvenlik önlemleri gereğince kale duvarlarından 1.4 mil uzaklıkta uçmanın suç sayılacağı belirtildi.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından yapılan açıklamada, yasağın kamu yararına olacağı ifade edilerek, kararnameye uyulup uyulmadığının hava trafik kontrolü tarafından izleneceği aktarıldı. Açıklamada, kuralın ihlali durumunda bölgeye giren ve telsiz uyarılarına yanıt vermeyen uçaklara müdahale edileceği, kaleyi koruyan polis ekiplerinin de yasa dışı insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için daha fazla yetkiye sahip olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sene 25 Aralık’ta Kraliçe Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne üzerinde crossbow tipi kundaklı yay bulunan bir şahsın izinsiz girdiği bildirilmişti. Noel gününde kaleye izinsiz giren silahlı şahıs daha sonra tutuklanmıştı. Thames Valley polisi, zanlının 19 yaşında olduğunu ve Southampton şehrinde yaşadığının tespit edildiğini aktarmıştı. Polis, şahsın “yasak bölgeye izinsiz girmek” ve üzerinde “saldırı silahı” bulundurmaktan tutuklandığını ifade etmişti.

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