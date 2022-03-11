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Anasayfa / Asayiş / Köyünde mahsur kalan KOAH hastası yaşlı kadın için ekipler seferber oldu

Köyünde mahsur kalan KOAH hastası yaşlı kadın için ekipler seferber oldu

köyünde mahsur kalan koah hastası yaşlı kadın için ekipler seferber oldu
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Sivas’ın Akıncılar ilçesinde sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan yolu kapanan köydeki yaşlı KOAH hastasına ulaşmak için seferber oldu.

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, sağlık görevlileri de hastalara ulaşmakta güçlük çekti. Akıncılar ilçesine bağlı Ekenek köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki KOAH hastası H.U.’nun yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri hastanın Akıncılar Devlet Hastanesi’ne ulaştırılması için seferber oldu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

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