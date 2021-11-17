KOYUN CAN DERDİNDE KASAP ET DERDİNDE!

Şimdi adama sormazlar mı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Yeni Malatyaspor’da krizler bir bir patlak vermeye devam ederken, Adil Gevrek’in villa projesi her ne hikmetse tam gaz sürüyor.

Son olarak ‘rüzgarın oğlu’ diye kamuoyuna lanse edilip Yeni Malatyaspor formasıyla sadece 12 maça çıkan ve vasatında altında performans ortaya koyan Lukoki’ye ödenecek milyonlarca lira gündeme bomba gibi düştü.

Malatyalılar belki de daha önce dünya tarihinde hiç olmadığı kadar gündeme bu kadar kötü gelmemişti.

1 milyon avro! FIFA, Yeni Malatyaspor’u kur yükseldikçe Türk lirası karşılığı giderek artan dile kolay 11 buçuk milyon lira ödemeye mahkum etti!

Nerede bu kulübün yönetimi?

Sanki önceden holding yönetmiş pozuna girip ‘işi çok iyi biliyoruz’ modunda olup kulübe cezalar gelmeye başlıyor.

Yarın bir gün Kaleci Farnolle meselesi de patlarsa vay halimize!

Eski parayla 4 trilyon, şimdiki parayla 4 milyon lira için amatörde olan efsaneye göz yumanlar, Yeni Malatyaspor’un şimdiki 250 milyon liraya yaklaşan borcu için neden bu kadar sessizler?

O kulübün kuruluşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?

Gelelim Adil Gevrek’in villa proje tanıtımına!

Tamamda bu işler çok maliyet, sermaye isteyen işler. Senin böyle kötü bir ekonomiye sahip günümüz Türkiye’sinde öyle bir sermayen, sıcak paran varda bizler mi bilmedik, görmedik?

Koç’un, Sabancı’nın, Rönasans’ın yatırım yapmaya çekindiği böyle bir dönemde hayırdır kimden nasıl destek görüyorsun?

Almışsın yanına iki tane menajer biri evde gizli kahramanın Ersin Güler, diğeri ise tanıtımda boy gösterdiğin Sedat Yeşilkaya!

İşlerin iyi olması için inşaat halindeyken satman lazım onları da futbolcuları da bu işlerde kullanmaya çalışıyorsun.

Senin kurnazca yaptığın hareketler bunlara alışığız zaten Adil Gevrek!

Acaba bizim futbolculara peşinat yerine villa sözümü veriyorsun?

Bu işler boyunuzu aşar demedi demeyin.

Çünkü takım şu an krizlerle uğraşırken kamp yapamazken ödemelerde sıkıntılar varken sen hala pişkin pişkin Malatya tanıtım günlerinde boy gösteriyorsun.

Artık siyasilerin gerçekten sert bir şekilde masaya yumruğunu vurması lazım.

Yoksa zaten ara transfer yasağı gelirse kimse bir şey yapamaz.

Yazık günah bu takımın bu duruma düşmesine sebep olan alkış tutanlarda bir o kadar suçludur.

Malatya’daki siyasi temsilcilere sesleniyorum; Yarın bu vebalin altında ezilirsiniz.

Benden söylemesi!