köy yolları ulaşıma açılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 257 köy yolunda yol açma çalışmaları devam ederken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları kapsamında 188’i trafiğe açıldı.

Düzce’de yoğun kar yağışı ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İl genelinde öğlen saatleri itibari ile kapalı bulunan 257 köy yolunda İl Özel idaresi ekiplerince yol açma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında saat: 18.30 itibari ile kapalı bulunan 188 köy yolu ulaşıma açıldı. Kalan 69 köy yolunun açılması için ekipler köy yollarında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı sebebi ile açılan yolların tekrar kapanmaması için ekipler hem küreme hem de tuzlama çalışmaları yapıyor.