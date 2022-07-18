KORUCULARDAN ÖZLÜK HAKKI İSYANI

Çoğu korucu istifanın eşiğinde

HÜSEYİN KOCAMAN

Teröristlere karşı güvenlik güçleriyle birlikte göğüs göğüse çarpışan geçici köy korucuları özlük haklarını istiyorlar. Seçime kadar bekleyeceklerini özlük hakları verilmediği takdirde çoğu korucunun istifa edeceğini ileri süren Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ali Molon, “Beraber görev aldığımız astsubaylar, uzman çavuşlar en düşük 18 bin lira maaş alıyor, biz de onların 3’te birini alıyoruz. Bir korucu 3 yıl çalışıyor ki, bir uzman çavuşun bir yıllık maaşını alsın” dedi.

Terörle mücadelede gerek yurtiçi gerekse yurtdışı operasyonlarında güvenlik güçleriyle aynı saflarda yer alan geçici köy korucuları, özlük haklarını istiyorlar. Güvenlik güçleriyle aynı saflarda yer alsalar da onların maaşının 3’te birini aldıklarını dile getiren ve özlük haklarını talep eden Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ali Molon BUSABAH gazetesine konuştu.

Asgari ücretin altında maaş aldıklarını ancak, maaşlarını asgari ücrete sabitlediklerini dile getiren Molon, ek tazminatla birlikte asgari ücret aldıklarını söyledi.

Koruculuk mesleği 37 yıldan bu yana var. Önce korucular geçici olarak alındı, şimdi ise güvenlik olarak çalışıyorlar. Asayiş, terörle mücadele gibi jandarmayla birlikte her operasyona katılıyorlar.

“UZMAN ÇAVUŞUN 3’TE BİR MAAŞINI ALIYORUZ”

Özlük haklarıyla ilgili de konuşan Molon, “Sigortamız var ama emekli olduktan sonra toplu para alamıyoruz. Korucular özlük hakları için seçimi bekleyecekler. Seçimde de eğer istenilen haklar alınamazsa çoğu korucu ya istifa edecek veya oylarını sandıkta ona göre kullanacaklar. Koruculardan bize gelen tepkiler bu doğrultuda. Malatya’da şu anda 887 tane çalışan, emekliyle birlikte bin 500 tane köy korucusu var. Türkiye genelinde de korucu sayısı 55 bin tane. 2 bin tane şehit verdik, 3 bin tane gazimiz var. Şu anda Kuzey Irak’a da gidiyorlar korucularımız. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışındaki operasyonlara katılıyorlar. Beraber görev aldığımız astsubaylar, uzman çavuşlar en düşük 18 bin lira maaş alıyor, biz de onların 3’te birini alıyoruz. Bir uzman çavuş bir yıl çalıyor, korucu 3 yıl çalışıyor ki, bir uzman çavuşun bir yıllık maaşını alsın. Biz özlük haklarımızın verilmesini talep ediyoruz. Ailemizin geçimini sağlayacağı en düşük memur maaşı bile olsa en azından geçinebilir. Korucu görevdeyken, bir de ailesinin maddi sıkıntısı üzerine yüklenmesin” şeklinde konuştu.