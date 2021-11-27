Korucular maaşlarının yükseltilmesini istiyor

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Aldıkları maaşın trajikomik rakamdan oluştuğunu dile getiren Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon, asgari ücretin yetersiz olduğunu ve tazminat hakkı istediklerini kaydetti. Molon, “Bizim maaşımız en düşük memur maaşına endekslenmeli. Beraber görev yaptığımız mesai arkadaşlarımız olan jandarmanın aldığı maaşın 3’te birini alıyoruz” dedi.

Terörle mücadelede en ön saflarda olan ve teröristlere göz açtırmayan korucular, haklarını istiyorlar. Polis ve jandarmayla aynı görevi yaptıkları halde ücret konusunda daha düşük maaş aldıklarını dile getiren Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da binden fazla üyeleri bulunduğuna dikkat çeken Molon, emeklilerle birlikte bu sayının bin 500 kişi civarında olduğunu söyledi.

“SORUNLARIMIZ VAR”

Aldıkları maaşlarının trajikomik olduğunu belirten Molon, şunları kaydetti:

“Türkiye genelinde 55 bin çalışanımız ve emeklileri de katarsak bu sayı 75 bin kişiye ulaşıyor. Tamamen ücret almadan 25 bin gönüllü güvenlik korucumuz var. Türkiye genelinde Güney ve Doğu Anadolu’da 26 ilde korucumu var. Bunlarla birlikte Ankara’da konfederasyonumuz bulunuyor. He kurumda olduğu gibi bizim de sorunlarımız var. Sağlık güvencemiz yoktu. Şu anda sigortamız geldi. Ama tazminat hakkımız yok. Maaşlarımız asgari ücret hesabından. Yani jandarma ve polisle omuz omuza yurtiçinde ve yurtdışında görev yaptık. Aldığımız maaşlar trajikomik rakamlar. Asgari ücretle olmuyor. Bizim maaşımız en düşük memur maaşına endekslenmeli. Beraber görev yaptığımız mesai arkadaşlarımız olan jandarmanın aldığı maaşın 3’te birini alıyoruz. Tazminatımız da mutlaka olsun ki, 30 yıl görev yapan korucularımız emekli olduğunda çocuklarına bir gelecek olsun, çocuğunu okutabilsin. Çocuklar için maaşlar yetersiz.”

“KORUCULAR ALANA HAKİMLER”

Operasyonlarda ön saflarda bulunduklarını dile getiren Molon, “Bizle bölgeleri bildiğimiz için ön saflardayız. Bu nedenle de teröristlerin bizlere söylediği ‘10 tane asker, polis öldüreceğimize bir tane güvenlik korucusu öldürürsek bizim için daha da kardır’ diyorlar. Korucular bölgeyi bildikleri ve alana hakim oldukları için. Mesela bir uzaman çavuş 3 yıl kalıyor, alana hakim oluyor ve sonrasında tayini çıkıyor. Bu nedenle de terörün asıl düşmanı koruculardır. Yolluk (Harcırah) Kanunu çıktı ve bu da yetersiz. Bunun da yükseltileceği haberini aldık. Belediye otobüslerine ücretsiz binemiyoruz. Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediye başkanlarımızla görüştük. Bu konuda çalışma yapacaklarını, korucuların da asker, polis gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz bineceklerinin sözünü aldık” şeklinde konuştu.