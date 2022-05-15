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‘Korsan ve Taklit Ürüne Hayır’
Malatya polisi tarafından vatandaşa ‘Korsan ve Taklit Ürüne Hayır’ bilgilendirmesi yapılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı planlamasıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, 9. Malatya Anadolu Kitap Fuar alanında ‘Korsan ve Taklit Ürüne Hayır’ sloganıyla stant açıldı.
Açılan stantta ‘Korsan ve Taklit Ürüne Hayır’ bilgilendirmesi için vatandaşlara broşür dağıtımı yapılıyor.
Polis görevlileri, vatandaşların korsan ve taklit ürün konusundaki sorularını da cevaplandırıyor. (İHA)
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