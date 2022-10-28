Korsan fidancılık kâbusu devam ediyor

Ya fidanlar hastalıklıysa!

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’da korsan fidancılık sorununun devam ettiğini dile getiren Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu. Yumrutepe, korsan fidancıların sertifikasız fidan sattığını öne sürerek, bu fidanlarda bir hastalık çıkması halinde bunun sonucunu düşünmek bile istemediğini söyledi.

Malatya’da güz fidan dikim sezonu devam ederken, fidancıların devamlı dile getirdiği korsan ve sertifikasız fidan satıcıları problemi hala devam ediyor. Defalarca dile getirmelerine rağmen bir türlü korsan fidan satıcılarıyla ilgili bir önlem alınmadığını ileri süren Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, yetkililere bir kez daha çağrı yaptı.

Malatya’da korsan fidan satıcılarının bulunduğuna dikkat çeken Yumrutepe, bu satıcıların Malatya’ya sertifikasız fidan getirdiğini öne sürdü.

“KORSAN FİDANCILIĞA ÖNLEM ALINMALI”

Korsan fidancılık için mutlaka bir önlem alınması gerektiğini ifade eden Yumrutepe, “Malatya’da korsan fidancılık devam etmektedir. Bunun önlemi hala alınmadı. Biz Malatya fidancıları olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu probleme karşı bir önlem almasını istiyoruz. Bunun için bir önlem alınsa Malatya kayısısı ve kayıt içi esnaflarımız için faydalı olur. Çünkü korsan fidan satıcıların fidanları nereden aldığı hiç belli değil. Fidanlar sertifikasız. Bu fidanlarda bir hastalık çıksa sonucunu düşünmek bile istemiyorum. Şarka, kanser, monilya gibi hastalıklar çok tehlikeli. Böyle bir sonuç, Malatya kayısıcılığına büyük bir darbe vurur. Bunun önlemi mutlaka alınmalı. Malatyalı kayıtlı fidancılarımız çeşitli rakamlarda sertifika parası veriyorlar. Malatya’da kayıtlı 40 fidancımız ‘eğer korsan fidancılığa müsaade edilmeye devam edilirse biz de onlar gibi çalışmaya başlayacağız’ diyorlar. Mutlaka bu konuya bir çözüm bulunması gerekiyor” şeklinde konuştu.