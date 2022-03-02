köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı

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Afyonkarahisar’da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Köroğlu rampasında yol ulaşıma kapandı.
Afyonkarahisar’da başlayan kar yağışı aralıksız sürerken, karayollarında aksamalar yaşandı. Ankara-Afyonkarahisar yolu üzerinde bulanan Köroğlu rampasında da yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu rampada, otobüs ve tırlar nedeniyle trafik akışının aksadığı gözlendi.
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