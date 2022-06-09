KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR

Yine rezil bir mali kongre. Bakıyoruz Adil Gevrek yine toplamış delege olan köylüsünü, muhtarını, MASTÖB’çüleri, şoförü kulüpte çalışanları bindirmiş uçağa, getirmiş kongre salonuna…

Hani atıp tutanlar vardı ya ‘kongrede şöyle yapacağım böyle konuşacağım ibra etmeyeceğim’ diye sizde yalan oldunuz.

Biz maalesef bunları hak ediyoruz. Bu borcu nasıl ibra edersiniz ya anlamış değilim…

Kongre salonunda 4 tane koca yürekli adam gördüm. Onu bunu bilmem. Kim ne derse desin. Gerçek Malatyalı sizler oldunuz.

Oy kullanan delegelere baktım. Uzaktan yakından futbolla alakası olmayan onun bunun yancılığını yapan tiplemeler birde sıkıla sıkıla el kaldırmalarını görünce inanın hiç şaşırmadım. Çünkü bu yanlış düzenin sizlerde bir parçasısınız. Yazıklar olsun.

Divana baktım. Üniversitede öğretim görevlisi hocamız Özgür Karataş sen değil miydin bugüne kadar son üç kongre hariç hep sen Adil Gevrek’i eleştiren söz hakkı isteyip konuşmak isteyen işlevlerin yönetimin yanlış olduğunu bu şekil olmayacağını beyan eden sen değil miydin? Ne değişti? Demek ki seni tanıyamamışım.

Yoksa kulüpten sizin de bir beklentiniz var diğerleri gibi.

Mali bilançoyu ibra etmeyenlerden Cengiz Özdemir başkanımı, Dilaver Gür abimi Ve Mikail Pelit abimi yürekten tebrik ederim.

Orada delege olmadan el kaldıran tiplemelerde vardı. Çünkü şakşakçı yancılar hep bir arada oldu mu dansöze gerek kalmıyor. O işi de onlar yapmış oluyorlar.

Adil Gevrek konuşmasında çapına bakmadan millete vekillere gider yapıyor. O da ne yapsın bakıyor salonda kimse yok mikrofon da kendisinde şov yapıyor.

Kulüpte çalışanlara bir sorum var. Hiç mi gururunuz yok ya sağda solda ne gıybetler yapıyorsunuz. Selahattin Gürkan belediye kasasından yardım dağıtıyor sizlerde utanmadan Adil Gevrek’e el kaldırıyorsunuz. Ne diyelim sizde haklısınız sistem bu düzen bu deyip yalakalığa devam.

Sonuç olarak şunu belirtelim borçlar ibra edildi. Bunu not düşün bu iyi gününüz daha da ne kötü durumlara düşeceğinizi hep beraber göreceğiz. Millet transferleri şimdiden yapıyor biz daha 26 Haziran’da kongreye gidiyoruz

Şaka gibi vallahi…