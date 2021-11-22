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Korkutan Deprem!
Son Dakika Malatya Haberleri – Bu Sabah Malatya
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Korkutan Deprem!
191 kez okunmuştur.
Güncelleme Tarihi: 22/11/2021 13:35
Korkutan Deprem!
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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