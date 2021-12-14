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Korkup kaçtılar, tüfeklerini almayı unuttular

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yasa dışı olarak keklik avlayan 2 şahıs, ceza yiyeceklerini anlayınca çareyi tüfeklerini atıp kaçmakta buldu.

korkup kaçtılar, tüfeklerini almayı unuttular
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Korkup kaçtılar, tüfeklerini almayı unuttular

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yasa dışı olarak keklik avlayan 2 şahıs, ceza yiyeceklerini anlayınca çareyi tüfeklerini atıp kaçmakta buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, başta Elbistan olmak üzere Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde yasa dışı avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. DKMP görevlileri, özellikle ava kapatılan avlarla birlikte kilometrelerce karelik alanda yaban hayatının korunması için özveri ile görev yapıyor. Son birkaç günde yaban keçisi ile projektörle gece avı yapan şahsıların 150 bin liranın üzerinde ceza yemesini sağlayan DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi kırsalında av koruma ve kontrol faaliyeti esnasında 2 şahsın avlandığını gördü. Ekipler, şahısların belgelerini kontrol etmek için bulundukları noktaya yöneldi. Bu sırada DKMP görevlilerinin kendilerine doğru geldiğini fark eden şahıslar, yakalanacaklarını düşünerek tüfeklerini de atarak bölgeden kaçtı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, kaçak avlanan şahısların attıkları 2 tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu. (İHA)

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