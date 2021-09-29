“Korkulu Rüya Görmemize Engel Olacak”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, MASKİ’nin Beylerderesi mevkiinde tespit ettiği yeni su kaynağının kaptaj tesisi açılışını kaleme aldı. Kantarcı, suyun hayati önemine dikkat çekerek, “Artık, Malatya’da su ihtiyacı, korkulu rüya görmemizi engel olacak” dedi.

Malatya’nın yeni su kaynağını “Gözümüz aydın artık bizim de alternatif su kaynağımız var!” diyerek kaleme alan Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, söz konusu su probleminin yıllarca mevcut olduğunu söyledi.

Kantarcı, Malatya’nın içme suyu noktasında yıllarca yetersiz kaldığını kaydederek, “Yıllardır ben de dahil olmak üzere tüm Malatya’lıların diline pelesenk olmuş iki soru cümlesi vardı; Birinci soru cümlesi şuydu; Ya bir deprem olur da suyumuz kaybolursa’ Ya 1991 yılındaki gibi bir sel gelir de kaptajımız zarar görürse… Malatya olarak ne yaparız? İkinci soru cümle ise şöyleydi; İkinci bir su kaynağımız neden yok… Neden Gündüzbey’e alternatif yeni bir su kaynağı aranmıyor?” ifadelerine yer verdi.

SUSUZ GEÇEN BİR KAÇ SAAT BİLE…

Artık bu soruların anlamını yitirdiğini belirten Kantarcı, alternatif bir su kaynağı bulunduğunu dikkat çekti. Yazısının devamında kısa bir süre önce Beylerderesi mevkiinde tespit ettikleri suyun gerekli analizlerini yaparak çalışmalarını başlatan MASKİ’nin çalışmalarından bahsetti. Kısa sürede MASKİ’nin1 adet kaptaj tesisi, 1000 tonluk içme suyu deposu, 20 bin metre içme suyu hattı ve 200 adet abone bağlantısı çalışması gerçekleştirdiğini belirten Kantarcı, “Susuz geçen bir kaç saatin bile hayatı felç ettiği, ortada iken günlerce sürecek bir susuzluğun şehrimizi ne hale getireceğini düşünmek bile insanın ruh halini bozmaya yetiyor da artıyor bile…” dedi.

Kantarcı, Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda yaptığı en olumlu ve hayati icraatlardan biri olarak değerlendirdiği bu çalışmayı şöyle anlattı: “Artık, 200 bin kişilik nüfusa yetebilecek alternatif yeni bir su kaynağımız var. Bu yeni kaynak, Gündüzbey Kaptajıyla birlikte şehrimizin uzun süre su ihtiyacını karşılayacak ve korkulu rüya görmemize engel olacak. Yeni su kaynakları bulunması dileğiyle”