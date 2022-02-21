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Korku dolu silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

korku dolu silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde eski ortaklar arasındaki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan eski ortaklar E.Y. ve F.K. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından F.K. ve E.Y. birbirlerine silahla ateş açtı. Bacağından vurulan E.Y., park halindeki bir otomobilin arkasına saklandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde, eski ortakların silahla birbirine ateş ettiği ve çevreden gelen bazı kişilerin ortaklardan birini darp ettiği görülüyor.

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