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Kore Gazisi Hayatını Kaybetti
Darende İlçesi Günpınar Mahallesinde yaşayan Kore Gazisi Kemal Gülderen Baykal hayatını kaybetti.93 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Kemal Gülderen Baykal için Günpınar Mahallesinde askeri tören düzenlendi.
Düzenlenen askeri tören sonrası, İkindi Namazını müteakip, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Kemal Gülderen Baykal’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, Günpınar Mahallesi Aşudu-Şelale aile mezarlığına defnedildi.
Vali Şahin, Kore Gazisi merhum Kemal Gülderen Baykal’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze törenine, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğg. Mehmet Can Tepedelen, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.(Bülten)
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