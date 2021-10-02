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Köprüden Atlamak İsteyen Genç Kızı Son Anda Kurtardılar!

Bursa'da genç kız köprülü kavşak üzerine çıkarak atlamak istedi. Polis ekipleri; yoğun ikna çabasının ardından genç kızı son anda kurtardı. Vatandaşlar ise polis ekiplerini alkışladılar.

köprüden atlamak i̇steyen genç kızı son anda kurtardılar!
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Köprüden Atlamak İsteyen Genç Kızı Son Anda Kurtardılar!

Bursa’da genç kız köprülü kavşak üzerine çıkarak atlamak istedi. Polis ekipleri; yoğun ikna çabasının ardından genç kızı son anda kurtardı. Vatandaşlar ise polis ekiplerini alkışladılar.
Olay merkez Yıldırım ilçesinde Mimarsinan Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, genç kız batçık üstüne çıkarak kendini atmak istedi. Genç kızı görenler durumu polis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler genç kızı ikna etmeye çalıştılar. Ama genç kız ikna olmadı. Yoğun uğraşlar sonucu genç kızın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri genç kızı çıktığı yerden tutarak kurtardı. Çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkararak görüntü çektiler. Vatandaşlar genç kız kurtarıldıktan sonra polis ekiplerini alkışladı. Genç kız tedavi edilmek üzere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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(İHA)

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