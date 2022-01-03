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Köpekten korkan atlar dörtnala 25 kilometre koştu

köpekten korkan atlar dörtnala 25 kilometre koştu
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Erzurum’da hava almaları için ahırdan çıkartılan 3 cirit atı, köpeklerin kovalaması sonucu trafiğe atladı. Dörtnala trafikte koşan atlar 25 kilometre sonra sahipleri tarafından yakalandı.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Dadeşkent Atlı Spor Kulübü’nde bulunan 3 cirit atı, sahipleri tarafından hava almaları için ahırın bahçesine çıkartıldı. Bahçede köpeklerden ürken atlar hemen ahırın yanındaki ana yola çıkarak dörtnala koşmaya başladı. 25 kilometre boyunca koşan atların sahipleri ise araçla atları takip ederek yakalamaya çalıştı.

Aziziye ilçesinde Terminal Caddesine kadar koşan atlar, daha sonra aynı ilçeye geri geldi. Araçlar ile hayvanları takip eden sahipleri, yaklaşık 25 kilometre koşan atları ana yolda yakalamayı başardı.

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