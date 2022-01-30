DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

516263฿%1.07873

İkindi Vakti a 15:29
Malatya KAPALI -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Konya’da köpek saldırısına uğrayan ve çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi’nde köpek saldırısına uğrayan bir kedi, korkarak ağaca çıktı. Ağacın üst ve ince dallarında kalan kedi, sıfırın altında 12 derece soğuk havada korkudan hareket etmeden beklemeye başladı. Kedinin sahibi ve komşuların tüm uğraşlarına rağmen ağaçtan inmeyen ve donma tehlikesi yaşayan kediyi indirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçe içindeki ağaca merdivenle tırmanarak kediyi kurtardı. Ağaçtan indirilen ’Era’ isimli kedi sahibine teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ayakkabı hırsızları mahalleyi canından bezdirdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.