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Anasayfa / Asayiş / Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı Rabia yaşama tutunamadı

Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı Rabia yaşama tutunamadı

köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı rabia yaşama tutunamadı
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Muğla’nın Milas ilçesinden Isparta’ya üniversite eğitimi için giden ve geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Rabia Kallı hayatını kaybetti.

Olay, Pazartesi günü İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü’nde eğitim öğretim gören Rabia Kallı, arkadaşı ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesiyle korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen A.Y.’nin kullandığı otomobil Kallı’ya çarptı. Kanlar içinde kalan Kallı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kallı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kazanın ardından Milas’ta yaşayan Kallı’nın ailesi, haberi alır almaz Isparta’ya gitti. Kallı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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