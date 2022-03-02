DOLAR

14,0692$% 1.21

EURO

15,6660% 0.87

STERLİN

18,8195£% 1.31

GRAM ALTIN

871,09%0,27

ÇEYREK ALTIN

1.420,00%-0,28

BİTCOİN

621836฿%2.57264

İkindi Vakti a 15:54
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı

Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı

köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Karabük’te karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Kaza Eskipazar – Karabük karayolu Cumayanı Sanayi mevkiinde meydana geldi. Nihat Kara idaresindeki 78 EC 553 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza ile ilgili bilgi veren Nihat Kara, “Önüme köpek çıktı, sola kırdım. Elim ayağım dolaştı. Sonrası olan bu” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.