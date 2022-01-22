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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı: 4 yaralı

köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı: 4 yaralı
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Samsun’da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Kozluk mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 DG 373 plakalı otomobil sürücüsü Tülay S.K. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon manevrası yaptı. Yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje uçarak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Tülay S.K., Fahrettin S., Serra K. ve Rana E.K. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan aracın bulunduğu yerden çıkartılması için Samsun-Ordu karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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