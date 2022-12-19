Kopan, Arguvanspor’un hedefini açıkladı

Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, sezonun ikinci yarısını play off hattı içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Devre arası transfer döneminde nokta 2-3 transfer yapmaları gerektiğini belirten Kopan, yönetimin kalan maçların Arguvan’da oynanması için çalışma yürüttüğünü ifade etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig’de sezonun ilk yarısını sahasında Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 yenerek galibiyetle kapayan Arguvanspor’da yüzler gülüyor. Mavi beyazlı ekibin yukarı yönlü grafik çizmesinde pay sahibi olan teknik direktör Okan Kopan, Tepecikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, “Böyle maçlar zor oluyor tabi ki, sebeplerinden bir tanesi bu takım sezon başında iyi bir kamp dönemi geçiremedi. Biz de takıma sonradan geldik. Fiziksel olarak oyundan düşüyoruz. Belirli oyuncularımızın sakatlıkları var. Bunlar bahane değil. Ama çocuklar en azından cansiperane mücadele ediyorlar. Ancak bizim yapmak istediklerimiz bunlar değil. Daha dominant oynamak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız var. İyi bir devre arası geçirebilirsek iki üç tane nokta transfer içeriye sokabilirsek, piyasaları biliyorsunuz; bizim gibi küçük takımlar için transferler zor. Ancak elimizden geleni yapacağız. İkinci yarıda puan sıralamasında yeşil bölgede bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİLERDEN DERS ALMASINI DA BİLİRİZ”

Büyükçekmece Tepecikspor maçında tribüne gelerek destek veren taraftarlara teşekkür eden Okan Kopan, “Bugün seyircilerimizin bize verdiği destek çok iyiydi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçen içerdeki maçta bir hadise olmuştu. Onu da açıklamak istiyorum. Küfür olmadığı sürece biz her türlü eleştiriye varız. Ancak biz annemizi, babamızı, çocuklarımızı yolda bulmadık. Oyuncularım da aynı şekilde, biz bel altı her türlü hakarete karşıyız. Yoksa tabi ki bizi eleştirecekler. Biz hatasız değiliz. Bu eleştirilerden ders almasını da biliriz. Ancak biz birlikte olabilirsek, bizim gibi küçük kulüpler taraftarıyla camiasıyla şehriyle bir arada olabilirse başarılı olabilir. Onun için onlara çok fazla ihtiyacımız var. Özellikle bize destek veren başkanlarımıza teşekkür ederim. Hafta içerisinde bize fedakarlık yaptılar. Kısıtlı imkanlara rağmen oyuncularıma ödemelerini yaptılar. Ekibime de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Devre arası kampını Antalya’da gerçekleştirmek istediklerini de kaydeden Okan Kopan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Planlamamız Antalya üzerine. Ancak ekonomik sıkıntılar var. Piyasaları biliyorsunuz. Ücretler çok yüksek. Kulübümüze de zarar vermekte istemiyoruz. Ancak buradaki iklim şartları biraz daha zor olacak, hazırlık maçları içinde. Her kulüp gibi bizde orayı tercih ediyoruz. Kamp için yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor”

MAÇLAR ARGUVAN’DA OYNANACAK

Ligin ikinci yarısında maçların Arguvan’da oynanması için çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Kopan, “Tabi ki biz Malatya’yı seviyoruz. Arguvan kulüp bünyesinde Arguvanlı olduğu için kendi seyircimizde takımlarını seyretmek istiyorlar. Başkanlarımız bunun için bir çalışma yapıyor. İlçe stadını standartlara uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Bir emek harcıyorlar bu kolay değil. Yönetimin söylediği; ikinci yarıda maçlarımızı Arguvan’da oynayacağız. Bu seyirci desteğini de üst seviyelere çeker. Bizim de buna ihtiyacımız var” diye konuştu.