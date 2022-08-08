Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanın düzenlediği etkinlikte Ziraat Odası yönetimi ve çiftçilerle bir araya geldi. Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Latif Okyay ve Mehmet Sığırcı, kamu kurum ve kuruluşların il müdürleri, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve geldikten sonra Malatya’nın tarımına çok büyük katkı sağladığını söyledi.

“ÇİFTÇİLERİMİZE BUĞDAY, NOHUT, FASULYE, ARPA DESTEĞİ SAĞLADI”

Başkan Gürkan’ın yanlarında olduğunu devamlı hissettiklerini ifade eden Dolmaz, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya’ya en büyük katkıları olan Şire Pazarı’nın yerine üreticiye ve tüketiciye yakışır bir Şire Pazarı yapıyor. Allah kendisinden razı olsun. Bununla da kalmadı Buğday Pazarı ve Fidancılar Sitesi yaptı. Ayrıca çiftçilerimize buğday, nohut, fasulye, arpa desteği sağladı. Fidelerde dağıtarak çiftçimizin yanında olduğu bizlere her zaman hissettirdi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a Malatya adına, Malatya çiftçileri adına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“PAYDAŞLARIMIZLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Tarımın Malatya’da güçlenmesi adına Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şunları kaydetti:

“Biz, çiftçimizin ve Malatya’daki tarımın güçlendirilmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımız olsun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz olsun, diğer paydaşlarımız olsun koordinasyon içerisindeyiz. Özellikle çiftçimizin desteklenmesi açısında ve nadasa bırakılmış toprağın atıl kalmaması ve üretime dâhil edilmesi noktasında bu dönem buğday, arpa, nohut fasulye tohumları ve sebze fideleri dağıttık. Aynı zamanda ağaçlandırma ve meyve ağaçlarının dikilmesi noktasında teşvik anlamında fidanların dağıtılması yine ilgili daire başkanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Diğer taraftan sulamayla ilgili, yeni kaynakların bulunmasıyla ilgili, yayla yolların açılmasıyla ilgili çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sadece tarım alanındaki çalışmanın ötesinde yaylalara rahat gidilmesi için yayla yollarıyla ilgili ve yaylalarda sondaj vurularak su çıkarılmasıyla hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda bizlere paydaş olan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

“TARIM TİCARETİNDE ÖNEMLİ BİR EKO SİSTEM”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “ Özellikle hükümetimizin döneminde çiftçinin enflasyona ezdirilmeme noktasında çiftçi dostu politikalar izlendi ve bugün geldiğimiz noktada da her üründe çiftçimizin ürünün değerinde satılması ve alınması noktasında büyük gayretler gösteriliyor. Yerelde baktığımızda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Çiftçiye, tarım kesimine ve kırsala yönelik sağlamış olduğu destekler gerçekten takdire şayan. Bunların önemli bir kısmı da örnek projeler ve çiftçilerimizin de bu örneklik üzerinden yeni ürünlerle ve destekler çalışma noktası. Özellikle hayvancılık noktasında yayla yollarının açılması, sulakların yapılması, lisanslı deponun Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması, Buğday Pazarı ve Şire Pazarı’nın yapılması tarım ticaretinde önemli bir eko sistem. Bugün kayısıya verilen desteklerle de kayısı iyi fiyatlardan değerlendiriliyor. Bizleri bir araya getiren Yeşilyurt İlçe Ziraat Odası Başkanına teşekkür ediyorum” söylemini kullandı.

Programda Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a tarıma ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı plaket verdi. (Bülten)